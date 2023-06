Die Königspfalz Tilleda liegt in der Goldenen Aue am Nordrand des Kyffhäusers im Landkreis Mansfeld-Südharz. Das Freilichtmuseum erinnert an dortige Anlagen, die im Früh- und Hochmittelalter, also zwischen 8. und 13. Jahrhundert, zeitweise von Herrschern als Residenz genutzt wurden. Nach Museumsangaben gilt Tilleda über Deutschland hinaus als bisher einziger, vollständig ausgegrabener Platz dieser Art und somit als "Musterbeispiel einer derartigen Herrscherresidenz". Achtung Hundefans: die Webseite weist explizit darauf hin, dass Hunde hier herzlich willkommen sind.