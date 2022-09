Empfehlung Von Königspfalz bis Tagebau: Diese Freilichtmuseen in Sachsen-Anhalt sind einen Ausflug wert

Hauptinhalt

Freilichtmuseen sind eine tolle Möglichkeit, einen Ausflug an der frischen Luft mit Kultur zu verbinden. Und Sachsen-Anhalt hat eine vielfältige Auswahl an Freilichtmuseen, die sich wunderbar als Auflugsziel für Familien anbieten: Ob eine Bergbau-Entdeckungstour in Ferropolis, ein Einblick in das frühere Leben der Landbewohner der Altmark oder der Harz im Miniformat – bei diesen Museumsausflügen kommt garantiert keine Langeweile auf.