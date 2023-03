Freilichtmuseum Diesdorf

Molmker Straße 23

29413 Diesdorf



Öffnungszeiten:

1. April bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag und feiertags 10 bis 17 Uhr

1. November bis 31. März nur für angemeldete Gruppen ab 15 Personen



Eintritt:

Erwachsene 4 Euro /ermäßigt 3 Euro Kinder bis 18 Jahre sind frei.



Sonderveranstaltungen:

am 31. März, 15 Uhr: Ostereier farbig gestalten

am 1. April, 10 Uhr: Frühlingsschale aus Naturmaterialien

am 1. April, 13 Uhr: Kräuterwanderung

am 2. April, 10 bis 17 Uhr: Feier zum Saisonstart mit Handwerk und Bräuchen

9. und 10. April, 10 bis 17 Uhr: Osterfeier

am 23. April, 10 bis 17 Uhr: Feierliche Eröffnung der Sonderausstellung "Von der Dederonschürze zu Blue Jeans"