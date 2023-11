Der Adventsmarkt auf dem Hof der Dölitzer Wassermühle verspricht am 3. Dezember den ersten Stollen, alte Weihnachtslieder am Feuer und Wärmendes aus der Gulaschkanone. Der Lehmbackofen steht angeheizt für die Plätzchen aus der Kinderbackstube bereit – und das alles in der romantischen Kulisse dieser einzigartigen Mühle.