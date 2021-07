Tipps Was tun in den Sommerferien: Kultur-Empfehlungen für Kinder in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt starten am 22. Juli die Sommerferien und dauern bis zum 1. September – was kann man in dieser Zeit mit den Kindern unternehmen? Wie wäre es mit einem Besuch in einer Schmiedewerkstatt, die Bilder von Lyonel Feininger kreativ erkunden oder am Bauhaus weben lernen. In dieser Übersicht finden Sie herausragende Angebote für Kinder in den Sommerferien in Sachsen-Anhalt.