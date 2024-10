Bildrechte: Michael Paech

12. Oktober 2024, 04:00 Uhr

Klöster sind mehr als nur Orte des Glaubens. Sie sind lebendige Kulturstätten, die eine jahrhundertealte Tradition bewahren. Ihre Mauern erzählen von Kunst, Musik und Wissenschaft. Hier wurden Bücher abgeschrieben, beeindruckende Bauwerke errichtet und hier wurde Wissen bewahrt. Heute sind viele Klöster offen für Besucher und bieten mit Ausstellungen oder Konzerten Programm in historischem Ambiente. Ob in den Museen der Klöster Paulinzella und Veßra, auf Luthers Spuren im Augustinerkloster Erfurt oder auf Zeitreise in Kloster Mildenfurth – diese Thüringer Klöster lohnen einen Ausflug.