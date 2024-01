In der Ausstellung wird der Wanderführer auch mit Gemälden der Sächsischen Schweiz von anderen Romantikern nachgestellt, die Tom Pauls selbst gesammelt hat. Schon seit seiner Kindheit sei er von der Kunst der Romantik fasziniert, erklärt Pauls: "Das rührt daher, dass ich mir als Kind diese wunderbaren Märchenillustrationen von Ludwig Richter angeschaut habe. Und die haben mich in eine Zeit versetzt, die die Romantik ausdrückt – also Ritter, Tod und Teufel. Und ich hab mich da irgendwie reingeguckt. Und später, als ich dann hierher kam nach Dresden und in die Sächsische Schweiz, bin ich zum Sammler geworden."