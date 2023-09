In Dresden beginnt heute der Vorverkauf für die Jubiläumsschau zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Ab Mitte August 2024 präsentieren gleich zwei Häuser der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), das Albertinum und das Kupferstich-Kabinett, Meisterwerke des bedeutenden deutschen Künstlers. Unter dem Motto "Caspar David Friedrich. Wo alles begann" wird in Dresden der Höhepunkt des großen Jubiläumsjahres stattfinden.

Mit der Jubiläums-Ausstellung im kommenden Jahr werde Caspar David Friedrich mit Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Greifswald und anderen Orten erstmals seit der Wiedervereinigung national gefeiert, so Generaldirektorin Marion Ackermann. "In Dresden kommt hinzu, dass man sehen kann, warum er hier zu so einem großen Künstler herangereift ist". Zum einen sei es "die Begegnung mit der dramatischen Natur in Sachsen", zum anderen "die Sammlungen der alten Meister" gewesen. Auch "der enge Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern aus Russland" habe Friedrich inspiriert, dessen Werke vom Zaren gesammelt wurden.