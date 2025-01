Bildrechte: MDR / Grit Krause

Kulturhauptstadt entdecken Chemnitz im Wandel: Die spannendsten Kulturorte 2025 entdecken

20. Januar 2025, 11:32 Uhr

Im Kulturhauptstadtjahr 2025 erwartet Sie in Chemnitz eine faszinierende Vielfalt an neuen Kulturorten, die es zu entdecken gilt. Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Museum zu Ehren des Chemnitzer Künstlers Karl Schmidt-Rottluff, einen Skulpturenweg, der Sie durchs Chemnitzer Umland führt, sowie eine Vielzahl an kreativen Räumen in ehemaligen Fabriken und stillgelegten Kraftwerken. Wir geben Ihnen einen Überblick über spannende neue Orte von Kunst und Kultur in Chemnitz, an denen Sie die Transformation der Stadt hautnah miterleben können.