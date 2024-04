Bei dem Kunstprojekt #3000Garagen von Martin Maleschka für die Europäische Kulturhaupstadt Chemnitz 2025 steht ein besonderer Mikrokosmos im Mittelpunkt.

Der Künstler will dabei Inhalte von Garagen zu einer Installation zusammenfügen.

Für Maleschke sind Garagen geheimnisvolle Schatzkammern.

Bei dem Projekt #3000Garagen des Künstlers, Architekten und Autoren Martin Maleschka stehen diese vielseitig nutzbaren Miniaturräume im Fokus, die nicht nur ein Stellplatz für Autos sind. Garagen sind einer der Schwerpunkte im Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz und #3000Garagen ist dabei eines der fünf Flaggschiff-Projekte im Kunstbereich.

Die Inhalte sind wichtig

Maleschka geht es weniger um die Garagen selbst, sondern um das, was drin ist. Der Künstler hat für sein Projekt in drei verschiedenen Garagenhöfen Dinge eingesammelt, die ihm vor Ort anvertraut wurden. Mit diesen Gegenständen will er im Aufzugsschacht des Fahrzeugmuseums eine große künstlerische Installation kreieren. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Was genau daraus entstehen wird, kann Maleschka derzeit noch nicht sagen, denn er weiß ja nicht, was ihm alles gebracht wird. Ende 2025 sollen die Besitzer ihre Gegenstände wieder zurück erhalten.

Der erste Sammeltermin ist der 27. April von 10 bis 15 Uhr im Garagenhof Stollberger Straße 121. Zwei weitere sogenannte "Garagensprechstunden" soll es im Juni und im September geben.

Garagen als Schatzkammern

Auf Garagen kam der vor 41 Jahren in Eisenhüttenstadt geborene studierte Architekt Maleschke, weil er sie geheimnisvoll findet. Vor zehn Jahren habe er schon in offenstehende Garagentüren hineinfotografiert, sagt er. Dabei seien bei ihm große Fragezeichen entstanden: Was ist da überhaupt drin? Ist es wertvoll oder ist es nicht so wertvoll? Formal sehen Garagen ja alle erstmal gleich aus – aber sie seien es eben nicht, sagt er.

Maleschke sagt: "Die soziologische Ebene spielt sich ja dann immer in diesen einzelnen Schuhkartons ab. Und das ist spannend. Was erzählen die Leute, was verbirgt sich hinter diesen Türen?" Das sind, glaubt der Künstler, zum Teil große Schatzkammern.