Am ehemaligen Flussbad in Altchemnitz ist am Dienstag eine Fußgänger-Brücke eingehoben worden. Die Stahlkonstruktion ist rund 61 Meter lang und 2,5 Meter breit. Nach Angaben der Stadt soll so wieder eine Verbindung zwischen dem südlichen Teil des Stadtparks und dem Gebiet östlich der Chemnitz hergestellt werden. Zusätzlich sollen zwischen der Schulstraße und dem Stadtpark verschieden nutzbare Aufenthaltsbereiche, inklusive Wegeverbindungen, Sitzgelegenheiten, Sport- und Spielbereichen sowie ökologische Grünflächen entstehen.