Gottfried Silbermann, ein Meister der Orgelbaukunst des 18. Jahrhunderts, schuf Instrumente, die noch heute faszinieren. 2025 wird seine Tradition mit einem besonderen Programm gefeiert: "Here We Are" ist ein aufregendes Musikprojekt von Cathy Milliken, bei dem fast 100 Kinder und Jugendliche mit Chören, Orgel und dem Tabla-Spieler Ravi Srinivasan zusammenkommen. Inspiriert von Oliver Jeffers’ Buch geht es um unsere Verbindung zur Erde, den Sternen und den Ozeanen. Die jungen Teilnehmenden schreiben eigene, mehrsprachige Texte, die als Grundlage für die lebendigen Komposition dienen. In einer beeindruckenden Aufführung im Kirchenraum feiern sie die Vielfalt der Erde und regen zum Naturschutz an.