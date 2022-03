Das Festival ist den Angaben zufolge als Open Air im Stadthallenpark geplant. Inhaltlich sei es zweigeteilt: Auf der "Maker Faire Sachsen" werden sich Unternehmen aus Industrie und Handwerk sowie Vereine und Initiativen präsentieren. Das Angebot "beam! – be a maker" dagegen richtet sich an Schulen und soll Viert- bis Zehntklässler zum Forschen und Experimentieren anregen.

Das "Macher-Festival" soll das Gefühl der Kulturhauptstadt Chemnitz bereits dieses Jahr in die Stadt tragen. Den Kulturhauptstadt-Titel wird Chemnitz 2025 tragen – gemeinsam mit der Stadt Nova Gorica in Slowenien. Das Chemnitzer Programm trägt den Titel "C the Unseen". Das Budget soll 91 Millionen Euro betragen.