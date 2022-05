Die Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH wurde als Tochtergesellschaft der Stadt Chemnitz gegründet und ist damit beauftragt, das Programm für die Europäische Kulturhauptstadt in Chemnitz und die umliegende Kulturregion zu entwickeln. Stefan Schmidtke, der seit Dezember 2021 das Amt als Leiter der Kulturhauptstadt GmbH in Chemnitz inne hat, erhält für den organisatorischen und finanziellen Bereich Andrea Pier als kaufmännische Geschäftsführerin an seine Seite.