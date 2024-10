Die Leipziger Innenstadt ist geprägt von hohen Fassaden und allerlei Durchgängen, sogenannten Passagen. Sie verbinden die verschiedenen Gebäude und bieten zahlreichen Geschäften Platz. Eine dieser Passagen befindet sich im Messehof: Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Pläne ausgearbeitet, die Leipziger Mustermesse wiederzubeleben. Sie war immerhin die erste ihrer Art und deswegen bleibt das berühmte Doppel-M bis heute das Emblem der Leipziger Messe. Zwischen der Petersstraße und dem Neumarkt wurde daher neuer Baugrund erschlossen und bis 1950 ein siebengeschossiges Messehaus mit schlichter Fassade geschaffen.



An der Petersstraße wird der Eingangsbereich von einer Reliefsäule gestützt. Mit feinen Vertiefungen, in schlichtem, fast schon schematischem Stil sind darauf vier Personen in voller Statur abgebildet. Gezeigt werden vier arbeitende Menschen: Ein Bergarbeiter, eine Spinnerin, ein Bauer und ein Intellektueller (also ein Mensch, der mit seinem Verstand arbeitet). Das Relief passt zum Sozialistischen Realismus, der die Lebensumstände der arbeitenden Bevölkerung widerspiegeln sollte und vom DDR-Staat gefördert und gefordert wurde. Geschaffen wurde das Relief von Alfred Thiele, der sich zuvor schon in der Kunstkammer der Nazis integriert hatte. Bildrechte: imago/imagebroker/Nitzschke

Wo? Petersstraße 15

04109 Leipzig

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Leipzig eine richtige Synagoge gebaut, die sich durch ihren Trapez-Grundriss und ihre reiche Gestaltung auszeichnete. Wie so viele jüdische Orte in Deutschland wurde auch dieses Gotteshaus in der Nacht vom 9. zum 10. Oktober 1938 infolge der nationalsozialistischen Propaganda in Brand gesteckt und zerstört. 1994 beschloss der Leipziger Stadtrat, ein Mahnmal zu errichten. Nach einem schwierigen Bewerbungsverfahren setzte sich der Entwurf der Leipziger Anna Dilengite und Sebastian Helm durch, der 2001 im Beisein des damaligen israelischen Botschafters eingeweiht wurde.



Es ist ein flaches Plateau. Die niedrigen Mauern zeichnen den Grundriss der damaligen Synagoge nach. Darauf stehen 140 fest installierte Stühle aus Metall. Es zeigt die Leerstelle, die die Shoa in die Stadt gerissen hat. In der Gottsched-Straße können sich Menschen auf die Stühle setzen und der Erinnerung an die verfolgten Menschen nachspüren. In das Denkmal integriert ist auch ein Gedenkstein, den Hans-Joachim Förster 1966 auf den Platz gesetzt hat, und der eine Spur der Erinnerungskultur nachzeichnet. Zum heutigen Denkmal gehört auch eine Tafel in deutscher, englischer und hebräischer Schrift sowie ein Tastmodell, auf dem Menschen mit Sehbehinderung die Form der Synagoge nachempfinden können. Bildrechte: IMAGO/Zoonar

Wo? Innenstadt von Leipzig

Gottsched-Straße, Ecke Zentralstraße



Diese Familie ist Kult in Leipzig: die Löffelfamilie. Am Beginn der Flaniermeile Karl-Liebknecht-Straße wurde Mitte des 19. Jahrhunderts eine Brauerei gegründet, die 1921 zu einer Konserven-Fabrik umgebaut wurde. In den Folgejahren wurden hier auch Theaterräume angesiedelt und die spätere kulturelle Ausrichtung der sogenannten Feinkost eingeläutet. In der NS-Zeit wurden auf dem Gelände Zwangsarbeiter*innen untergebracht und 1945 brannte das Gelände beinahe komplett aus. Bereits in den 50er-Jahren wurde das Gelände wieder für die Produktion von Konserven genutzt: Gemüse-, Obst- und Fleischkonserven, Spirituosen, Obstpulpe, Marmeladen und Essig. Es war der Sitz des VEB Feinkost.



1973 wurde am Firmensitz die Reklame angebracht, die heute als Löffelfamilie bekannt ist: Vier Menschen sitzen im Halbkreis an einem Tisch vor ihren Suppentellern und schieben sich ihre Löffel in den Mund. Die Figuren sind nur schlicht bemalt, doch der Clou ist die Beleuchtung. Denn nicht nur die Umrisse der Figuren wurden mit Leuchtrohren nachgezeichnet, sondern auch der Löffel-Arm in der Suppe – wenn die Beleuchtung des Arms wechselnd leuchtet, kann man das Löffeln sehen. Die Leuchtreklame wurde 1993 zum Kulturdenkmal erklärt. Inzwischen wird sie von einem Verein betreut, der sie immer für 90 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit leuchten lässt. Oder auf Wunsch bei Anruf. Bildrechte: imago images / Stefan Noebel-Heise

Wo? Karl-Liebknecht-Straße 36

04107 Leipzig

Die Leipziger Schule ist ein bedeutendes Label der jüngeren Kunstgeschichte in Deutschland. Während in der BRD vermehrt die Abstraktion erforscht wurde, wurde in der DDR der Sozialistische Realismus und damit die gegenständliche Kunst gefordert. Die wurde unter anderem an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst zu einer neuen Perfektion geführt, die auch unter westdeutschen Sammlern ihre Anhänger hatte. Einer der wichtigsten Vertreter der Leipziger Schule war Wolfgang Mattheuer.



Das Motiv des "Jahrhundertschritts" taucht schon früh in seinem Werk auf: eine gedrungene Gestalt, die einen ausladenden Schritt nach vorn macht. 1984 fand die Figur ihren festen Ausdruck in einer Plastik. Die Gestalt hebt den rechten Arm zum Hitlergruß, während der linke Arm als Faust nach oben gereckt ist und an den Kampf der Kommunisten erinnert. Der Kopf ist fast in den aufgerissenen Brustkorb eingezogen. Das linke Bein scheint im Armee-Stiefel festzustecken, während das rechte weit ausschreitet. Die Bronze ist ein Symbol für die zerrissene Menschheit, die zwischen Ideologien zerrissen versucht, vorwärtszukommen. Bildrechte: imago images / Steinach

Wo? Grimmaische Straße 6

04109 Leipzig

Wer sich durch Leipzig bewegt, kommt an Michael Fischer-Art kaum vorbei. Denn der Künstler hat gleich mehrere Fassaden in seinem unverkennbaren Stil gestaltet. Dieser erinnert stark an frühe Comics und Cartoons, ist geprägt von knalligen Farben und simplen Figuren mit großen Augen. 2009, pünktlich zum 20. Jahrestag der Friedlichen Revolution, gestaltete Michael Fischer-Art eine Fassade der Brühlakaden. Das Wandgemälde zeigt die Montagsdemonstrationen. Zahllose kunterbunte Figuren stehen dicht gedrängt zusammen und halten Schilder mit bekannten Schlagworten hoch: "Die Mauer muss weg", "Wir sind das Volk" oder "Neues Forum". Dazwischen sind Leipziger Wahrzeichen wie das alte Messehochhaus oder der Uniriese zu erkennen.



Doch das Wandbild ist nicht mehr lange zu sehen: Ein Investor hat den Gebäudekomplex beziehungsweise das Gelände gekauft und will nun neu bauen. Eigentlich hatte er sich verpflichtet, das Kunstwerk zu erhalten, doch die Baupläne sehen nun anders aus. Nach viel Streit und Widerspruch anderer Kunstschaffender wurde Michael Fischer-Art im September 2024 gestattet, sein Bild abzutragen. Die einzelnen Teile werden nun versteigert und der Erlös gespendet. Wer aber mit offenen Augen durch Leipzig geht, wird viele weitere Werke von Michael Fischer-Art entdecken. Bildrechte: imago/Eckehard Schulz

Wo? Zwischen Richard-Wagner-Straße 9 und Brühl 33

04109 Leipzig