Nackt gegen Patriotismus? Der Weimarer Künstler Tommy Neuwirth

Tommy Neuwirth a.k.a "Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verwirrt? Keine Sorge, das darf, ja das soll so sein, folgt man Tommy Neuwirth, dem Nackten mit der Flagge und kreativem Kopf hinter diesem Video, das "You and me (Europa)" heißt. Für Uneindeutigkeiten und Widersprüche zu sensibilisieren, das sei sein Ziel, erklärt der Medienkünstler. So geht es in "You and me (Europa)" um nationale Identität und ihre Probleme. "Ich habe mich gefragt: Was hat man davon, wenn man als nackter Mensch nur noch seine Nation hat?", erzählt der Musiker. "Wenn ich nur noch Mensch bin und nur meine Deutschlandflagge habe und meine Nationalität – was bringt mir das?'"