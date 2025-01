Bildrechte: Norbert Wagenbrett

30. Januar 2025, 14:38 Uhr

Kalte Wintertage laden zu einem Besuch im Museum ein! In Sachsen-Anhalt warten viele besondere Ausstellungen darauf, entdeckt zu werden: Bewundern Sie unter anderem im Kulturhistorischen Museum Magdeburg 500 Jahre Stadtentwicklung, lassen Sie sich in Leuna von Porträts in Otto-Dix-Traditon beeindrucken oder entdecken Sie in Halle einzigartige Kunstschätze der Frührenaissance. Alle Tipps, inklusive Infos zu Öffnungszeiten, Eintritt und Barrierefreiheit, finden Sie hier.