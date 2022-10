Mandy Unger wurde 1989 geboren und wuchs teilweise im Plattenbau in Dresden-Gorbitz auf. Sie arbeitet unter anderem als Tanzchoreographin und gründete 2019 das Tanzkollektiv M.over Company in Leipzig. In ihrer Arbeit setzt sie sich viel mit dem Tanz im öffentlichen Raum auseinander und mit der Frage, wie Tanz zu den Menschen kommen und Distanzierung im Bereich der darstellenden Künste abgebaut werden kann.