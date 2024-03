Am 23. März wird es im Rahmen der Klimabuchmesse in Leipzig nochmal utopisch. Es lesen und diskutieren drei Autor*innen über Visionen für unsere gemeinsame Zukunft. Jasmin Schreiber wird in ihrem Roman "Endling" erstmal deutlich: Was passiert alles, wenn wir es nicht schaffen, das Ruder herumzureißen? Wie sieht unsere Welt dann in 20 Jahren aus? Das Artensterben ist hier nur eine der gravierenden Folgen. Zum Glück schafft sie es, in diese Endzeitstimmung auch Humor und Hoffnung zu mischen.

