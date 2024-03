Ronya Othmann findet Worte für das Unaussprechliche: Den Genozid an der jesidischen Bevölkerung, zuletzt 2014 in Shingal durch Kämpfer des IS. In ihrem Werk "Vierundsiebzig" reist sie – selbst Jesidin – zu den Tatorten: in die Camps, an die Frontlinien und in die Wohnzimmer ihrer Verwandten.