Liz, die Protagonistin in Simone Kuchers Debütroman "Die Lichten Sommer" wird Anfang der 50er-Jahre in einem kleinen Dorf in Süddeutschland geboren. Sie ist das Kind von Geflüchteten, die nach Kriegsende als Deutsche aus der ehemaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden. Anders als ihre Mutter, die sich in ihre Erinnerungen an die alte Heimat zurückzieht, will Liz sich ein Leben aufbauen. Doch als junge Frau auf sich allein gestellt, ist das schwer. Einfühlsam erzählt Simone Kucher von Vertreibung, Heimat und der Last der Vergangenheit.