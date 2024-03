Am Buchmessewochenende verwandelt sich der Zoo Leipzig in eine Lesebühne. Natürlich haben folgerichtig viele Lesungen mit dem Themengebiet "Tiere und Natur" zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Kinderlesung mit Tour durch den Zoo, eine Abendlesung aus Martin Wikelskis Roman "The Internet of Animals" oder einen Bericht von einer Tierärztin, die sich weltweit für den Artenschutz einsetzt.