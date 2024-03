Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Club, Zoo, See Leipzig liest: Besondere Orte für Lesungen bei der Leipziger Buchmesse

Hauptinhalt

22. März 2024, 17:09 Uhr

Die Leipziger Buchmesse 2024 ist in vollem Gange und bietet mit "Leipzig liest" Lesungen nicht nur auf dem Gelände der Messe, sondern auch an außergewöhnlichen Orten in der Stadt an. Ob im Club, im Zoo oder Gericht, am See, im Planetarium, Botanischen Garten oder auf dem Friedhof: Hier sind neun Tipps für Veranstaltungen, die in Erinnerung bleiben.