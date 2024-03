Die Protagonistin in Katharina Scholz‘ Roman "In Hinterräumen" hat es nicht leicht: Als junge lesbische Pastorin ist sie aus Schwerin in das kleine Moorstede gezogen. In ihrer neuen Gemeinde kommt Kalli Krause nicht unbedingt gut an. Dann stirbt ein Mädchen im Ort und bei dem Versuch, das Geheimnis um ihren frühen Tod zu lüften, gerät Kalli selbst in den Fokus. Sie muss erkennen, dass die mecklenburgische Provinz nach ihren eigenen Regeln tickt.