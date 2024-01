Nach der Pandemie kämpft die mitteldeutsche Buchbranche Stadeler zufolge weiter mit dem wachsenden Kostendruck. Zwar habe sich die Papierkrise schnell eingepegelt, man könne "schon wieder relativ normal einkaufen", so Stadeler. Schlimmer sei, dass sich auch andere Kostenfaktoren von der Energie über die Verpackung bis hin zu steigenden Postgebühren immer mehr aufsummierten: "Das ist die Energie, das ist die Inflation generell. Alle Einkaufspreise sind teurer geworden. Es sind die vielen kleinen Kosten, die man gar nicht so sieht, die sich aber insgesamt natürlich auf das Ergebnis auswirken."

Der Vorstand des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels beobachtet, dass auch bundesweit die finanzielle Situation angespannt sei. "Gerade für kleine Verlage ist daher eine strukturelle Förderung dringend nötig. Im Buchhandel sind Maßnahmen wie der im vergangenen Jahr gestartete Kulturpass wichtig. Als ausgezeichnetes Instrument, junge Menschen an Kulturangebote vor Ort heranzuführen, sollte er trotz angespannter Haushaltslage unbedingt weitergeführt werden", meint Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins in der Mitteilung zur Bilanz des Buchjahres 2023.

Dass unabhängige Buchhandlungen auch zur Belebung der Einkaufskultur beitragen, steht für Stadeler außer Frage. Als Chef des mitteldeutschen Landesverbands im Börsenverein sieht er seine Aufgabe auch darin, im Gespräch mit Innenstadt-Managern zu netzwerken, so wie kürzlich in Halle. "Es gibt Einkaufs-Werbegemeinschaften in der Stadtmitte. Wir möchten da gerne mitmachen. Das Kramen in einem Buchladen ist eben doch etwas ganz anderes als das 'Blättern' im Internet."