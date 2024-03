Roman-Reihen sind auch ein beliebter Lesestoff. Der letzte Teil der "Sieben Schwestern"-Reihe von Lucinda Riley hat in Mitteldeutschland viele Leserinnen und Leser gefunden. Auch die "Flammengeküsst"-Reihe von Rebecca Yarros weckt viel Interesse. Die Bücher der Autorin profitieren unter anderem davon, dass auf der Plattform Tiktok viel über sie gesprochen wird.

Juli Zeh zählt weiterhin zu einer der erfolgreichsten Autorinnen hierzulande. An Erfolge wie "Unter Leuten" und "Über Menschen" kann sie auch mit ihrem neuen Buch anknüpfen. Der gemeinsam mit Simon Urban verfasste Roman "Zwischen Welten" hat viele Leserinnen und Leser.

Das Leseverhalten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist bei den meistverkauften Büchern ähnlich. Die deutschlandweit erfolgreichsten Autorinnen und Autoren sind auch in den einzelnen Bundesländern beliebt. Viele Werke finden sich gleichzeitig in den Top 10 der Länder.