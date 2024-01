In Chemnitz habe sich das smac in Chemnitz in den vergangenen zehn Jahren gut etabliert, betont Sabine Wolfram. "Ich denke, wir sind hier gut angekommen und werden gut angenommen. Weil die Besuchszahlen, die wir haben, können wir nur erreichen, indem die Bürger und Bürgerinnen aus Chemnitz und der Region immer wieder zu uns kommen", so Sabine Wolfram. Erst im Jahr 2023 verzeichnete das smac mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Rekord.