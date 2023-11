Dass diese Ausstellung im Gunzenhauser stattfindet, ist kein Zufall, wie die Leiterin des Museums, Anja Richter, zu berichten weiß. "Alfred Gunzenhauser ist schuld, dass wir Willi Baumeister zeigen", sagt sie, denn Gunzenhauser habe als armer Student als zweites Bild, das er überhaupt in seinem Leben gekauft habe, eines von Baumeister erstanden.

Er war ein Multitalent, würde man sagen. Er hat in allen Medien gleich gut gearbeitet.

Es sei gelungen, Werke von Kandinsky, Malewitsch, Hans Arp, László Moholy-Nagy und weiteren zu zeigen, so Richter, das seien aber nicht irgendwelche Bilder, sondern genau die Werke, die die Künstler sich gegenseitig geschenkt hätten. Diese zusammenzubringen, ist eine enorme Leistung des Kuratoren-Ehepaars Hannelore Paflik-Huber und Hans Dieter Huber, beide Kunstprofessoren in Stuttgart und Baumeister-Experten, die dafür zweieinhalb Jahre lang weltweit in den Archiven geforscht haben.