Bildrechte: IMAGO/Pond5 Images

ARD Audiothek Halloween zum Hören: Zehn Tipps über Grusel, Geister und das Grauen

Hauptinhalt

30. Oktober 2023, 04:00 Uhr

Was macht Halloween wirklich gruselig? Wie schaffen es Horrorfilme, uns in ihren Bann zu ziehen und uns Gänsehaut zu bereiten? Und was geschieht in unserem Körper, wenn das Grauen uns packt? Diese Sendungen und Podcasts erklären das Phänomen der "Angstlust", hinterfragen, wie viel Grusel wir wirklich ertragen können und tauchen ein in die düstere Welt von Halloween, dem Fest der Geister und Monster. Unsere Tipps für die ARD Audiothek.