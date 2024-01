Ein Rückblick: Die ehemaligen großen ostdeutschen Traditionsvereine sind im Jahr 2009 in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Vergeblich sucht man in der Region nach einem Spitzenverein in der Bundesliga. Doch nachdem der Energydrink-Hersteller Red Bull bereits mit dem Kauf des FC Red Bull Salzburg in Österreich in das Fußballgeschäft eingestiegen war, wollte man ein vergleichbares Projekt auch in Deutschland aufziehen.