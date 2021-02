Legendäre Nebenrollen bei der DEFA

Ihr Arbeitspensum war und ist erstaunlich. Neben der intensiven Theaterarbeit nahm sie Hörspiele auf, tourte mit Liederabenden und Lesungen, bildete den Schauspielnachwuchs aus und synchronisierte. So begegnet man ihrer Stimme in der Rolle des Küchenjungen im DEFA-Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973). Bei der DEFA und im DDR-Fernsehen spielte sie fast nur Nebenrollen, manchmal waren es so kurze Auftritte, dass sie selbst den Überblick über ihre zahllosen Figuren verloren hat. Obschon es manchmal nur eine Szene war, die sie aber zu nutzen wusste, prägte sie sich dem Publikum mit ihrer unverwechselbaren Ausstrahlung, mit ihrer Intensität ein. Carmen Maja Antoni als Groߟmutter und Martin Benrath als Groߟvater in der Strittmatter-Verfilmung "Der Laden" Bildrechte: dpa

Nebenrollen hatte sie zum Beispiel als Schulfreundin in "Das Kaninchen bin ich" (1965) von Kurt Maetzig, in "Der Mann, der nach der Oma kam" (1971) spielte sie neben Winfried Glatzeder und Rolf Herricht die Versicherungskassiererin Haubold. In der Filmbiografie "Käthe Kollwitz – Bilder eines Lebens an der Seite" war sie an der Seite von Jutta Wachowiak als Fräulein Lina, der Vertrauten der Künstlerin Kollwitz, zu sehen.

Man fragte an für einen Drehtag: Kannst du das machen? So kommt es nämlich zusammen, dass ich in über 100 Filmen drin bin. Ich mach eine Tür auf, sag' EINEN Satz - und bin in dem Film drin. Ich war erschüttert, in welchen Filmen ich überall drin bin! Carmen-Maja Antoni über ihre vielen Nebenrollen

Als rüstige "Ein-Meter-Fünzig-Großmutter" im Fernsehen

Carmen-Maja Antoni während einer Probe im Berliner Ensemble Bildrechte: imago images/POP-EYE Erst 1987 erhielt sie endlich eine DEFA-Hauptrolle. Siegfried Kühn besetzte sie in seinem autobiografischen Film "Kindheit" als seine selbstbewusste Großmutter, obwohl sie für die Rolle eigentlich viel zu jung war. Doch mit ihrem warmherzigen, schwungvollen Spiel, mit ihrer großen Charakterisierungskunst setzte sie dieser Frau ein schönes, herzhaftes Denkmal. Beim Nationalen Spielfilmfestival 1988 wurde sie dafür als beste Darstellerin geehrt, doch der Film wurde versteckt, weil er auch die DDR-Tabuthemen Flucht und Vertreibung thematisierte.

Wir auf dem Theater konnten als einzige was gucken lassen, was verboten war, ohne dass es verurteilt wurde. Carmen-Maja Antoni über die Bühne als Ort der Auseinandersetzung in der DDR

Carmen-Maja Antoni in einer Szene zu "Schweyk im Zweiten Weltkrieg" nach Brecht am Berliner Ensemble Bildrechte: dpa Der Ruhm dieser Schauspielerin ist heute sogar noch größer als zu DDR-Zeiten, vor allem Dank großer, erfolgreicher Fernsehproduktionen. Besonders wichtig und teuer ist ihr die rüstige "Ein-Meter-Fünzig-Großmutter" in der stimmungsvollen, dreiteiligen Strittmatter-Verfilmung "Der Laden" (1998), in der sie diese Figur durch einen langen Zeitraum der deutschen Geschichte begleiten durfte.



An der Seite von Iris Berben war sie in der ZDF-Serie "Rosa Roth" von 1994 bis 2013 zu sehen. Und eine riesige Fangemeinde eroberte sie sich als Schwester von Horst Krause in den Filmen über den Dorfpolizisten aus Brandenburg. Wieder spielt sie hier eine sehr glaubwürdige, volkstümliche Figur, die wie mitten aus dem Leben erscheint und doch das Ergebnis ihrer großen, genau durchdachten Kunst ist. Carmen-Maja Antoni ist auch heute sehr gut beschäftigt und "top fit", wie sie sagt. Es ist also zum Glück noch viel von ihr zu erwarten.