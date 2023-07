Danny Beuerbach schneidet Kindern gratis die Haare und lässt sich dabei vorlesen, gern auf öffentlichen Plätzen oder in Parks. Das macht ihm Spaß - und Kinder bekommen ein ermutigendes Erlebnis. Mit seinem Projekt "BOOK A LOOK _ and read my book" tourt er regelmäßig durch Deutschland und ist auch immer wieder mal in Leipzig, wo er zwischenzeitlich lebte. Für sein Engagement hat er den Lesepreis 2021 bekommen.