Valeria Gordeev wurde 1986 in Tübingen geboren. Ihre Eltern waren Ende der 70er-Jahre aus der Sowjetunion ausgewandert. Gordeev studierte Mathematik und Illustration in Berlin und später Literarisches Schreiben in Leipzig. Ihr noch nicht erschienener Debütroman soll sich unter anderem mit der russischen Gegenwart auseinandersetzen. Neben der Schriftstellerei arbeitet Valeria Gordeev als Illustratorin und Liedtexterin.