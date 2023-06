panik/paradies Leipziger Autor Carl-Christian Elze: einer der kühnsten Dichter der Gegenwart

Hauptinhalt

Ursprünglich schwebte Carl-Christian Elze eine Laufbahn als Arzt vor – doch das Medizinstudium entsprach nicht seinen Erwartungen. Deshalb wechselte er ans Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, wo er diplomierte. Den Durchbruch erzielte er schließlich 2013 mit der Vers-Sammlung "ich lebe in einem wasserturm am meer, was albern ist". Seither gehört er zu den Shootingstars der modernen deutschen Poesie. Nun ist ein Lyrikband von ihm neu erschienen.