Zu den ausgezeichneten Spector-Books-Gestaltern gehört auch der russische Grafikdesigner Lyosha Kritsouk. Infolge des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verließ er Russland und fand seine neue berufliche Heimat in Leipzig. Das prämierte Fotobuch "Wolfen" war eines seiner ersten Projekte. Darin erzählt der Fotograf Tobias Zielony in einer Mischung aus Bild und Text, Essay und Science-Fiction die schwer fassbare Geschichte der einstigen Filmstadt Wolfen in Sachsen-Anhalt.

Buchgestalter Lyosha Kritsouk aus Moskau arbeitet nach seiner Flucht beim Verlag Spector Books in Leipzig. Bildrechte: Lydia Jakobi