Seit 2019 setzt sich die Initiative Music Of Color für die Sichtbarmachung und Förderung von Schwarzen Menschen und People of Color in der Leipziger Clubkultur ein. Die Idee hatte DJ und Radiohost Ramin Büttner aufgrund von eigenen Erfahrungen, die er in Clubs gemacht hat: "Es gibt eine Leitkultur in Leipzig, wie Kultur und Musik ablaufen soll und ich hatte das Gefühl, ich passe da nicht rein und bekomme keine Möglichkeiten – wenn man es extremer bezeichnen möchte, werde ausgegrenzt oder diskriminiert", so Büttner.