Buch-Cover des Romand "Aus unseren Feuern" von Domenico Müllensiefen Bildrechte: Kanon-Verlag

Den Mauerfall konnte Domenico Müllensiefen, Jahrgang 1987, nicht bewusst miterleben und trotzdem haben die Nachwirkungen auch sein Erleben beeinflusst. Was es heißt, wenn im Umfeld reihenweise berufliche Träume platzen, Biografien plötzlich weniger Wert sind. Er selbst wuchs in der Altmark auf, machte in Magdeburg eine Ausbildung zum Systemelektroniker und fand dann nur schwer eine Anstellung. Wie viele seiner Generation stand er vor der Frage: Bleiben oder Gehen?



In Leipzig fand er Arbeit und ein neues Ziel, er wird am Deutschen Literaturinstitut angenommen. Nebenbei arbeitete er als Bestatter und sammelte damit auch Eindrücke für seine Texte. Heute plant und überwacht er den Ausbau von Glasfaserleitungen und schaffte es nun, seinen ersten Roman herauszubringen. Eine Art Arbeiterroman, der die Schicksale dreier Freunde beschreibt, deren Wege durch die Umstände der Nachwendezeit bis in die späten 2000er-Jahre auseinanderdriften. Ein Einblick in eine Parallelwelt, der Schmerz zulässt und dessen Erzählung neben den Erfolgsgeschichten des florierenden Leipzigs bislang wenig Raum hatte.