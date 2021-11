Mit Burka Cola trinken: Künstlerin spielt mit islamischen Symbolen

Eine vollkommen verhüllte Frau hebt ihr Koptuch, um Cola aus einem Strohhalmbecher zu schlürfen, dahinter prangt das gelbe Symbol einer weltweit bekannten Fastfoodkette. Ein weiteres Bild zeigt eine Frau, die ebenso verschleiert in einen Hamburger beißt. Alles gemalt in kräftigen Farben im Popart-Stil.



Diese Serie nennt die 37-jährige Künstlerin Shaima Dief "Daily Life" ("Alltagsleben"). Für sie seien das ganz normale Szenen, die sie in Kairo beobachtet hat. "Aber die Sache ist die: Solche Bilder in Deutschland zu malen und zeigen – ich bin vor allem interessiert, wie die Leute es hier interpretieren und verstehen. Eine Galerie ist da vielleicht ein stabiles Umfeld, um solche Fragen aufzuwerfen. Was vielleicht außerhalb der Galerie, im Alltagsleben, schwieriger zu diskutieren ist." Die Künstlerin Shaima Dief wurde 1984 in Dubai geboren und lebte in Kairo, bevor sie an die Bauhaus Universität Weimar und schließlich nach Leipzig kam. Bildrechte: Sabrina Gebauer/Shaima Dief/MDR

Superhelden verbergen auch einen Teil ihrer Idendität

Ihrer Ansicht nach ist es merkwürdig, dass Superhelden, die ebenfalls ihre Identität verbergen, indem sie Masken tragen, in der westlichen Kultur gefeiert werden. Wenn eine muslimische Frau sich aber entscheide, sich zu verhüllen, sei das oft inakzeptabel. Denn – zumindest die Frauen, die sich bewusst selbst dafür entscheiden – würden damit auch ihre Persönlichkeit ausdrücken.

Jeder will eine Identität erschaffen und sie (diese Frauen, Anm. d. Red.) zeigen einen Teil ihrer Identität, indem sie das (die Hidschab, Anm. d. Red.) tragen. Das ist wichtig. Shaima Dief, Künstlerin

"Es ist nur ein Stoff"

"Ich möchte es in einer Weise zeigen, in der darüber gesprochen werden kann und dass es dann vielleicht auch akzeptiert werden kann. Ich kritisiere sie nicht, ich zeige sie in meinen Bildern, weil sie schon jetzt sind wie jede andere Frau. Sie haben ihre eigenen Probleme und Kämpfe, aber auch ein fröhliches, normales Leben. Was uns zum wichtigsten Punkt führt: Es ist nur ein Stoff." Die Malerin lebt und arbeitet in Leipig-Lindenau. In ihren Werken malt sie oft sich selbst - auch weil sie sich so noch mehr damit identifiziert. Bildrechte: Sabrina Gebauer/Shaima Dief/MDR

Ich bin interessiert an einer künstlerischen Auseinandersetzung – ich will anfangen zu diskutieren und die (kulturellen, Anm. d. Red.) Lücken schließen. Shaima Dief, Künstlerin