Musik live erleben Dresden, Leipzig, Halle oder Erfurt: Die besten Konzerte im November 2024

24. Oktober 2024, 11:18 Uhr

Lust auf ein Konzert im November? Wir haben handverlesene Tipps: In Dresden sind Bilderbuch aus Österreich, die britische Punkband The Undertones und Peter Licht zu erleben. Indie-Rapper Maeckes kommt nach Leipzig, Helmet nach Chemnitz und Olicía nach Halle. Und Deichkind sind leider geil in Erfurt. Hier alle Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – die laufend aktualisiert werden – sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.