Live-Musik erleben Konzerte im Oktober 2024 – für Fans von Rock, Pop und Indie

21. September 2024, 04:00 Uhr

Legende Bob Dylan macht auf seiner Tour Halt in Erfurt, Interpol geben ein Konzert in Leipzig, Alin Coen in Zwickau, Alexander Scheer und Andreas Dresen spielen (nicht nur) Lieder von Gundermann in Dresden, Toni Kater feiert 20-jähriges Jubiläum und Leoniden rocken Magdeburg: Die besten Konzerte im Oktober 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden Sie in dieser laufend aktualisierten Übersicht, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.