Insgesamt vier Tage lang war die Residenzstadt Rudolstadt Mekka für Musik und Tanz aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt: Rund 120 Bands und Künstler aus mehr als 30 Ländern spielten für die Gäste – in der Innenstadt, auf der Heidecksburg und im Heinepark. Allein 16.000 Zuschauer kamen zum Eröffnungskonzert von Julian Marley und Band am Donnerstagabend.

Zu den weiteren Highlights sagte Musikkritiker Paetzold, er erinnere sich gern an die Henhouse Prowlers, eine Bluegrass-Band aus Chicago, deren Auftritte in Rudolstadt und im Studio von MDR KULTUR vor Ort gezeigt hätten, dass Musik es auch in schwierigen Zeiten vermag, Menschen zusammenzubringen: "Also dieser Austausch, dieses Zusammenkommen von Menschen durch die Musik – ich denke, das ist auch der Spirit von Rudolstadt an diesem Wochenende."