Yarima Blanco ist eine der ersten Frauen, die die dreisaitige kubanische Gitarre auf internationalem Niveau spielt. Ihr Tres-Stil klingt oft perkussiv, selten aggressiv, dann wieder sanft. Immer wieder thematisiert sie in den eigenen Songs die Rolle der Frau in der Kunst, aber auch in Beziehungen und den Alltag. Mit ihrem Debütalbum "Pa mi tres" geht Yarima Blanco in Europa auf Tournee.

Eine Ausnahmeerscheinung: Die kubanische Gitarristin Yarima Blanco Bildrechte: Rudolstadt-Festival