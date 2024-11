Es erzählt davon, wie das Orchester sich im Exil in Gera neu organisiert und von seinen unzähligen Kämpfen. Zum Beispiel mit empathielosen Nachbarn im Plattenbau. Oder mit dem Sozialamt, das die Musiker um jeden Preis in andere Jobs vermitteln will. Regeln sind halt Regeln. Besonders ist mir der Satz eines Musikers im Ohr geblieben. Er wird gefragt, ob er ein schlechtes Gewissen habe, weil er nicht an der Front kämpfe, und sagt: "Die Kultur ist das, was von uns übrigbleiben wird." Ganz wunderbar verwebt das Feature die Musik ukrainischer Komponisten mit individuellen Geschichten.