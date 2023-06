Zirkustheater-Festival "Vom Fallen und Fangen"

Vom 1. bis 11. Juni 2023



Spielorte: Societaetstheater, Hauptstraße, Alaunpark, Neumarkt, Goldener Reiter, Prohliszenteum, TheaterRuine St. Pauli



Tickets sind an der Theaterkasse des Societaetstheaters und allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.



Einzelshow-Ticket: 18 Euro, 13 Euro ermäßigt, 8 Euro für Schulkinder, Studierende, Azubis



Highlights des Programms (Auswahl):



"Drüll"

am 1. Juni um 19 Uhr am Goldenen Reiter

am 2. Juni um 17 Uhr im Alaunpark

am 3. Juni um 17 Uhr im Prohliszentrum



"Ballett"

Alle Vorstellungen finden im Zirkuszelt im Alaunpark statt.



am 8. Juni um 16 Uhr

am 9. Juni um 16 Uhr

am 10. Juni um 18 Uhr

am 11. Juni um 11 Uhr und um 16 Uhr



"We agree to disagree"

am 8. Juni um 18 Uhr auf dem Neumarkt

am 9. Juni um 19 Uhr auf dem Neumarkt



"Greenroom"

am 10. und 11. Juni um 20 Uhr in der TheaterRuine St. Pauli



Am 10. Juni findet vor Ort um 21 Uhr ein Inszenierungs- und Publikumsgespräch statt.



"Oder doch?"

am 2. und 3. Juni um 20 Uhr im Gutmann-Saal



Am 2. Juni findet um 21:30 Uhr im Foyer des Societaetstheaters ein Inszenierungs- und Publikumsgespräch statt.