Wer sich nicht mehr so recht an seine Jugend erinnern kann, wie es war als Pubertierender; oder wer erkennt, dass Teenager heutzutage doch anderes durchmachen als man selbst, der sollte "Definitiv vielleicht" sehen. Die jungen Mitglieder des Erfurter Jugendtheaters Schotte erzählen hier in kurzen und schnellen Szenen von ihrem Alltag: vom Leben mit Social Media, wo auch ständig die Eltern aktiv sind, von Pickeln und vor allem erzählen die Jugendlichen, was sie sich selbst wünschen: Aufmerksamkeit, Verständnis und manchmal etwas Freiheit. Was sie nicht brauchen, sind übrigens Markenklamotten und Ratschläge von zu alten Menschen (was alles über 25 sein dürfte). Die Szenencollage lebt vor allem von einer großen Energie und einem hohen Tempo, berichtet Esther Goldberg in der "Thüringer Allgemeinen" nach dem Besuch der Generalprobe.

Weitere Informationen "Definitiv Vielleicht!"



Adresse:

Schotte e.V.

Schottenstraße 7

99084 Erfurt



Dauer: 60 Minuten, keine Pause



Termine:

17. Januar, 20 Uhr

18. Januar, 20 Uhr

Die Moderne hat bewiesen, dass das grausame Märchen über den Ehefrauen ermordenden Blaubart leider für viele Menschen trauriger Alltag ist. Das unterstreichen auch die Choreografen Alexander Abdukarimov und Arshak Ghalumyan mit ihrem Ballett "Shadow of Blaubart". Anna heiratet den wohlhabenden Blaubart und folgt ihm auf sein Anwesen. Als er einmal verreist, lässt er die Burg in ihren Händen. Sie darf alles ansehen, bis auf ein Zimmer – denn das zeigt, wie gefährlich diese Beziehung sein kann, ja, sogar tödlich. In Gera wird das französische Märchen ins 20. Jahrhundert verlegt und schon mit Kostümen und Bühnenbild werden Assoziationen zu partnerschaftlicher Gewalt geweckt. Zur Musik von Rachmaninow, Debussy oder Elgar erzählt das Ballett die Geschichte ziemlich klar nach, aber spart ebenso wenig mit Andeutungen: Beim Ball wird den Frauen beiläufig an die Kehle gegriffen. Kritikerin Angelika Bohn lobt in der "Thüringer Allgemeinen", wie ausdifferenziert das Stück in allen Facetten sei, wie hoch das Niveau und wie gut der Abend gleichzeitig ein Märchen erzähle und politische Fragen stelle.

Weitere Informationen "Shadow of Blaubart"

Ballett von Alexander Abdukarimov und Arshak Ghalumyan



Adresse:

Theater Gera

Theaterplatz 1

07548 Gera



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

26. Januar, 18 Uhr

Wie viele Kinder auf der Welt kennen wohl dieses Gefühl, zwischen den Eltern hin- und hergerissen zu sein, die sich streiten. Ähnlich geht auch Iphigenie – wenngleich der Streit ihrer Eltern kaum vergleichbare Auswirkungen hat: Im antiken Griechenland ist Agamemnon mit der Flotte auf dem Weg, um gegen Troja zu ziehen. Um für besseren Wind zu sorgen, will er seine Tochter Iphigenie opfern. Mutter Klytaimnestra rächt sich später und ihr Sohn Orest später seinen erschlagenen Vater (diese Geschichte wird gelegentlich auch sehenswert am nahen Theater Schotte gespielt), schließlich geht es um große Geschlechterfragen. Aber in dem Moment, in dem Iphigenie geopfert wird, geht es erst mal nur um eine Tochter. Das Stück "Iphigenie Königstochter" der niederländischen Autorin Pauline Mol versucht nachzuvollziehen, warum Iphigenie das überhaupt mit sich machen lässt, warum sie nicht gegen ihre eigene Opferung protestiert. Am Theater Waidspeicher wird das bild- und spielstark von Matthias Thieme inszeniert: Iphigenie wird von einer halbhohen Gliederpuppe dargestellt, während die Erwachsenen vom Ensemble mit antiken Masken verkörpert werden. "In dieser knappen Stunde schaffen Thieme und seine Spieler einen strengen, konzentrierten Kunstraum, in dem die Darsteller mit ihrer gezirkelten, wie auf dem Kothurn ausgestellten Körpersprache so überzeugen wie, im Kontrast, die kindliche Anmut der Puppe", meint der Kritiker Henryk Goldberg in der "Thüringer Allgemeinen". Ob das Leid der jungen Frau wirklich nachvollziehbar ist, kann auch dieser Abend nicht beantworten. Aber für alle, die auf Happy Ends stehen, sei hier noch kurz verraten: Die Götter verschonen sie.

Weitere Informationen "Iphigenie Königskind" von Pauline Mol



Adresse:

Theater Waidspeicher

Domplatz 18

99084 Erfurt



Dauer: 55 Minuten, keine Pause



Termine:

21. Januar, 19:30 Uhr

Es ist eine Narbe im kulturellen Gedächtnis der Klassikstadt Weimar, die auch eine Erfolgsgeschichte birgt: Vor 20 Jahren, im September 2004, brannte die Anna Amalia Bibliothek in Weimar, die vor Jahrhunderten als Zeichen des Humanismus gegründet wurde. Inzwischen wurde sie wieder aufgebaut. Diese Ereignisse nimmt Regisseur Roland Schwab als Folie für seine stimmige Inszenierung von Rossinis "Aschenputtel"-Oper: Die Stiefschwestern brennen die Bibliothek ab, während sie für Social Media filmen. Aus der Asche steht der frühere Bibliotheksdirektor Goethe auf und verkuppelt den späteren Großherzog Carl August. Am Ende deutet sich dann sogar als dystopische Zukunft die Abgründe unserer Gegenwart an. MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschwesky spricht schon von einer Kult-Inszenierung, die von einem spielerisch wie gesanglich hervorragendem Ensemble getragen wird. Im Januar kehrt die Produktion zurück in den Spielplan.