Theater Rudolstadt feiert den komischen Kafka

Trotz mannigfaltiger Interpretationen kann man sagen: Auch 100 Jahre nach seinem Tod ist Kafkas Geheimnis nicht gelüftet. Zum Glück! Die Magie seiner Schriften wirkt immer noch. Diese Erfahrung hat auch der Rudolstädter Chefdramaturg Michael Kliefert gemacht. "Ich hatte natürlich viele der großen Romane gelesen, aber gerade in seinen kleinen Miniaturen, die wenig bekannt sind, steckt so viel Humor, so viel Spontaneität, so viel Entdeckerlust, im Abseitigen etwas zu sehen, was man sonst übersehen hätte." Bildrechte: Friedericke Lüdde

Ein Abend von Kafka über Kafka

Kafka wurde oft – auch aufgrund seiner eigentümlichen Fantasien – ein düsteres Wesen zugeschrieben. Kritiker nannten ihn neurotisch und weltfremd. Zeitzeugen, wie Kafkas ehemaliger Freund Max Brod, der selbst Schriftsteller war, widersprechen dem. Bei seinen Lesungen soll Kafka in der Lage gewesen sein, so ansteckend zu lachen, dass kollektive Heiterkeitsausbrüche die Folge waren. Der Rudolstädter Theatermacher Michael Kliefert wollte sich daher speziell auf die Spuren des humorvollen Kafkas begeben: "Ich habe versucht so viel von Kafka selbst einfließen zu lassen. Es ist praktisch ein Abend von ihm über ihn."

Kliefert hat den Abend als Collage aus Szenen, Monologen, Bildern und Musik konzipiert, die von zwei Schauspielerinnen und einem Schauspieler dargeboten werden. Der Abend trägt den Titel "Mein Körper ist zu lang" – ein von Kafka entliehenes Zitat aus einer Kurzgeschichte, in der sich der Dichter mit seinem Körper auseinandersetzt. Und zwar sehr kritisch, so Kliefert: "Der Mann war höchstattraktiv, er war groß, er war charmant, er war sympathisch in der Kommunikation und trotzdem hat er sich, seinen Körper nicht gemocht." Bildrechte: imago images / ZUMA/Keystone

Mit einem solchen Körper lasse sich nichts erreichen, schreibt Kafka: "Mein Körper ist zu lang für seine Schwäche, er hat nicht das geringste Fett zur Erzeugung einer segensreichen Wärme, zur Bewahrung inneren Feuers, kein Fett, von dem sich einmal der Geist über seine Tagesnotdurft hinaus ohne Schädigung des Ganzen nähren könnte." Ein – typisch für Kafka – kurioser, irrwitziger Gedankengang.

Kafka hinterfragt Wirklichkeiten

Für Theatermacher Michael Kliefert steht bei Kafkas Texten am Anfang immer die ganz genaue Beobachtung und Feststellung einer Sache: "In diesen genauen Beobachtungen passiert eine Wiedergabe der Wirklichkeit, gleichzeitig aber auch eine Verschiebung der Wirklichkeit." Kafka schaffe es, eine neue Perspektive auf die Verstrickungen des Alltags zu geben und löse dadurch die Frage aus: Ist die vermeintliche Logik, der wir folgen, vielleicht nur eine Konstruktion, eine Konvention?

Eine lyrische Reise durch Kafkas Universum

Das dreiköpfige Ensemble, durch das Kafka in der Rudolstädter Inszenierung spricht, schlüpft in seltsam anmutende Figuren – unergründlich, woher sie kommen und wohin sie gehen. Der Abend verspricht eine lyrische, fast Fata-Morgana-haft anmutende Reise. Gerade, weil Kafkas Worte nicht allein mit dem Verstand zu durchdringen sind, sind sie für Regisseur Michael Kliefert eine so unerschöpfliche Quelle, die anregt, über uns und die Welt nachzudenken: "Diese Lust an der Provokation, an der Sinnverschiebung, und seine Worte gehen nie nur in einer theologischen, psychologischen oder philosophischen Interpretation auf, sondern sind immer noch mehr als das."