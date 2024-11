Völlig zurecht übrigens, denn die Schola-Mitglieder (insgesamt 70 Kinder wechseln einander in den Vorstellungen ab) schlugen sich wacker: Mal traten sie weißbehemdet als Engelchor mit beleuchteten Flügeln in Erscheinung, später als vom Hexenbann erlöste Lebkuchenkinder.

"Hänsel und Gretel" gehört zur DNA der Staatskapelle Weimar: Die Oper wurde 1893 in Weimar uraufgeführt . Seitdem hat sich auch anhand der überlieferten Uraufführungs-Partitur eine Tradition fortgeschrieben. Man weiß also, wie diese Musik zu klingen hat.

Und da steckt einiges drin! Motivisch von Humperdincks Idol Richard Wagner zum Beispiel, auch große, spätromantische Sinfonik oder Volkslieder wie "Ein Männlein steht im Walde" oder "Suse, liebe Suse was raschelt im Stroh". All das hat Engelbert Humperdinck wunderbar miteinander verwoben.

Andererseits stöckelt Jörn Eichler dann doch eine Spur zu unsicher in Lackleder-Highheels über die Bühne: Zuerst mit wilder Perücke und wehendem Umhang, später mit Glatze, Brille und im Herrenanzug sich genüsslich die Lippen leckend. Am Theater Erfurt kam die Oper vor Jahren als Pädophilenstück heraus. In Weimar aber hängt die Szene, und diese Unentschiedenheit im Zugriff auf die Figur spiegelt sich auch im Gesang. Ein für mein Empfinden in jeglicher Hinsicht unterzuckertes Hexenbild!