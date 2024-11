In der vergangenen Spielzeit hat das Theaterhaus Jena deutschlandweit viel Aufmerksamkeit erhalten. Nachdem eine Produktion zum renommierten Theatertreffen in Berlin eingeladen wurde, haben alle großen Medien über dieses besondere Haus berichtet, an dem übrigens auch Stars wie Claudia Bauer und Rainald Grebe gearbeitet haben (bevor sie so richtig cool wurden). Nun hat ein neues Team die Geschicke am Haus übernommen, das aber den alten Idealen verbunden zu bleiben scheint. Mit "Rhapsody" haben sie sich inzwischen auch künstlerisch vorgestellt. "Ein Fiebertraum über die Beschaffenheit unserer Welt und was diese der jungen Generation zu bieten hat" – so beschreibt MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling das Stück. Es erzählt keine Handlung im klassischen Sinne, sondern reiht eher surrealistische und (alb)traumhafte Szenen aneinander. "Sie spielen zwar einen irren Fiebertraum, aber sie bleiben dabei immer Herrinnen und Herren des Geschehens. Weil sie, von der Regie gut geführt, immer genau wissen, was sie da tun und überzeugt sind von dem, was sie da spielen, singen und teilweise auch tanzen", so Schilling, den vor allem begeistert, dass der Theaterabend gekonnt den Finger in die Wunden unserer Zeit legt und so zu Debatten anregt.