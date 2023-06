Matthias Brenner verlässt das neue theater Halle und ist ab der Spielzeit 2023/24 nicht mehr Intendant des Hauses. Wie er im Gespräch mit MDR KULTUR verrät, höre er zwar auf, ein Theater zu leiten, denke aber nicht daran, in Rente zu gehen. Er werde weiterhin auf der Bühne und vor der Kamera stehen. Somit gebe es kein Loch nach dem letzten Vorhang in Halle für ihn. Nun wolle er das tun, wofür in den letzten 40, 50 Jahren keine Zeit gewesen sei: Verreisen, Italienisch lernen, Bücher schreiben. Unter anderem schwebe ihm ein Buch über seine Heimat vor. Brenner wurde in Meiningen geboren und dort begründete Herzog Georg II. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Theaterstadt Meiningen: "Das ist so eine irrwitzige Geschichte, die uns so viel beibringt heute, welchen Mut zu Europa so ein Mann schon hatte."