Händel-Festspiele Internationale Stars der Barockszene in Halle

Manche sagen, verglichen mit Boroncini

sei Herr Händel nur ein armer Tropf.

Andere behaupten, Boroncini sei kaum würdig,

für Händel eine Kerze zu halten.

Merkwürdig, dass ein solcher Streit entsteht

um Dideldum und Dideldi. Epigramm von John Byrom

Dieses Epigramm beleuchtet einen Disput, der sich Mitte der 1720er Jahre zwischen Giovanni Boroncini und Georg Friedrich Händel in London zugetragen hat. Und genau diesen Zwist nehmen die Händel-Festspiele Halle als Motto: "Die Oper: Streit um Dideldum und Dideldi".

1922 öffnete Halle mit dem ersten Händel-Fest ein neues Kapitel in der Geschichte um den Komponisten und sein Werk. Bildrechte: IMAGO

Oper, Oper, Oper

Getreu dem Motto wird bei den diesjährigen Händel-Festspielen Halle wieder einiges seines Opern-Repertoires geboten. Den Auftakt gibt am 26. Mai in der Oper Halle Louisa Proskes Inszenierung von "Serse" unter Attilio Cremonesi. "Ombra mai fu", die wohl bekannteste Arie daraus, wird von der diesjährigen Händel-Preisträgerin der Stadt Halle, Anna Bonitatibus, gesungen.

Ein weiteres Highlight wird im Goethe Theater in Bad Lauchstädt inszeniert: das Pasticcio "Alessandro Severo". Die Aufführungen mit dem grandiosen Ensemble "Collegium Marianum" sind dort zwischen dem 27. und dem 29.05. jeweils um 14:30 Uhr.

Countertenor Filippo Mineccia setzt sich in einem Konzert in der Leopoldina neben Händel auch mit Werken anderer Komponisten auseinander. Mit der Figur des Orlando beschäftigt er sich am 04. Juni. Die Bühnenfassung von "Orlando" gab es schon im letzten Jahr: Walter Sutcliffes Inszenierung von "Orlando" mit Xavier Sabata wird in der Oper Halle wiederaufgenommen.

Szenenfoto der Inszenierung von "Orlando" aus dem Jahr 2022 an der Oper Halle. Bildrechte: Anna Koolata.

Countertenor Xavier Sabata schlüpft in diesem Jahr in die Rolle eines weiteren Opern-Helden Händels: Rinaldo. Die gleichnamige Oper war Händels erste, die in London aufgeführt wurde. Nicht in London, aber im Goethe-Theater Bad Lauchstädt wird die spätere Fassung von 1731 erlebbar sein.

Große Stars und Festkonzerte

Schon am ersten Wochenende kann man in der Ulrichskirche ein Aufeinandertreffen der Extraklasse erleben: Sopranistin Anna Prohaska und Countertenor Bejun Mehta werden von der Lautten Compagney Berlin unter Wolfgang Katschner begleitet. Eine weitere gefeierte Sopranistin ist Julia Lezhneva. In der Ulrichskirche wird sie Werke von Händel, Antonio Vivaldi und C.H. Graun singen. Julia Lezhneva gehört mittlerweile zu den regelmäßigen Gästen der Händel-Festspiele Halle. Bildrechte: Universal Music

Julius Cäsar war römischer Imperator und Inspiration für Theater, Film, und Musik. "Giulio Cesare – Ein Barocker Held" heißt das Programm am 04. Juni. Countertenor Raffaele Pe gibt diesen Helden in der Aula der Martin-Luther-Universität und wird begleitet von "La Lira d’Orfeo".